Польша вводит спецпроцедуру выдачи виз украинцам, которые едут на финал Лиги Европы

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в польском министерстве иностранных дел (МИД).

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"В связи с повышенным спросом со стороны украинских болельщиков во всех визовых центрах в Украине организована специальная процедура для тех, кто едет на матч. В Днепропетровске и Харькове болельщиков будут принимать сверх определенного лимита, создан "зеленый коридор", который позволяет составлять групповые заявки на визы", - отметили в министерстве, отвечая на запрос агентства.

"В случае необходимости наши консульства и визовые центры будут работать дольше в рабочие дни, а также в выходные", - добавили в польском МИДе.

Собеседник агентства также отметил, что подробная информация о порядке выдачи виз болельщикам из Украины на этот матч появится на сайтах польских консульств в ближайшее время.

Напомним, финальный матч Лиги Европы между украинским "Днепром" и испанской "Севильей" состоится на Национальном стадионе в Варшаве 27 мая.