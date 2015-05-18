В Киеве объявлено штормовое предупреждение

По информации Украинского гидрометеорологического центра, до конца суток в Киеве будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с.

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В результате ухудшения природных условий, связанных с резким усилением ветра, участились случаи падения деревьев и веток. Городские и районные коммунальные службы осуществляют тщательную проверку зеленых насаждений на территории Киева с целью предупреждения в дальнейшем аварийных случаев. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу.

Кроме того, при сильном ветре все окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий; в случае сильного ветра, по возможности, необходимо спрятаться в ближайшем помещении или в природном укрытии; необходимо также избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, парковать рядом с ними автотранспорт; находясь в помещении, необходимо обесточить его и выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы.

При падении деревьев, веток, травмировании людей и пр. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.