В Минветеранов назвали число бойцов, получивших статус УБД

Участниками боевых действий официально числятся 160 добровольцев.

В Украине более 300 тысяч человек получили статус участника боевых действий на Донбассе, в том числе 160 добровольцев.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, пишет УП.

Там отметили, что создали спецреестр участников АТО. По состоянию на 9 декабря в нем значились 375 027 бойцов. Что касается добровольцев, то в ведомстве пояснили, что статус УБД могли получить участники тех добробатов, которые вошли в подчинение того или иного силового ведомства.

Министерство также ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС.

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В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят как погибших на фронте, так и умерших в гражданской жизни.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Верховная Рада предоставила добровольцам возможность получить статус участников боевых действий.