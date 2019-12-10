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В Минветеранов назвали число бойцов, получивших статус УБД

17:57, 10 декабря 2019
Общество
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Более 300 тысяч бойцов в Украине имеют статус УБД / фото: УНИАН

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, пишет УП.

Там отметили, что создали спецреестр участников АТО. По состоянию на 9 декабря в нем значились 375 027 бойцов. Что касается добровольцев, то в ведомстве пояснили, что статус УБД могли получить участники тех добробатов, которые вошли в подчинение того или иного силового ведомства.

Министерство также ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС.

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В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят как погибших на фронте, так и умерших в гражданской жизни.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Верховная Рада предоставила добровольцам возможность получить статус участников боевых действий.

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Теги: #новости Украины#ветераны#добровольцы