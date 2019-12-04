Рада предоставила добровольцам возможность получить статус участников боевых действий

За это решение проголосовало 329 народных депутатов Украины.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» (регистрационный номер 2045-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 329 народных депутатов Украины.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко отметил на заседании парламента, что законом предоставляется статус участника боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли и выполняют боевые задачи в зоне проведения АТО и ООС.

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Он отметил, что законом «предусматривается предоставление возможности получения статуса участника боевых действий лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали и принимают участие не только в АТО, но и ООС». По его словами, предусмотрено предоставление статуса участника боевых действий по показаниям не менее трех свидетелей о периоде непосредственного участия таким лицом в АТО и ООС. «Законом фактически предусматривается урегулирование пробелов законодательных относительно получения статуса участника боевых действий добровольцами, которые принимали и принимают активное участие в защите Украины», - пояснил Остапенко.

Законом предусмотрено, что участниками боевых действий признаются лица, которые в составе добровольческих формирований, образованных или самоорганизованных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности и другими образованными в соответствии с законами Украины воинскими формированиями и правоохранительными органами.

При этом предусматривается, что порядок предоставления статуса участника боевых определяется Кабинетом министров.

Также сказано, что районы осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации определяются в соответствии с законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В законе сказано, что в случае отсутствия документов, предусмотренных законом для предоставления статуса участника боевых действий, добровольцам необходимы показания (заявления) не менее трех свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в выполнении задач антитеррористической операции в районах ее проведения, подпись на которых должно быть заверена нотариально. А для лиц, которые во время непосредственного участия в АТО получили ранения, контузию, увечье, - показания (заявления) не менее двух свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в выполнении задач антитеррористической операции в районах ее проведения, подпись на которых должна быть нотариально заверена, а также медицинская документация, подтверждающая получение лицом ранения, контузии, увечья во время непосредственного участия в АТО.

Также достигнута политическую договоренность, что в ближайшее время будет принят законопроект, который снимет коллизию в этом принятом законе, что такой статус смогут получить и боевики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, во время заседания парламента сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что ко второму чтению была поддержана поправка 15, которой статус участника АТО смогут получить и боевики, поэтому фракция не будет поддерживать данный законопроект.

После этого председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пригласил к себе членов профильного комитета и лидеров фракций для проведения консультаций. Там и договорились о принятии в ближайшее время законопроекта, которым и будет снята эта коллизия.