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В Одесской области открыли мемориал погибшим морским пехотинцам (фото)

17:39, 10 декабря 2019
Общество
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Мемориал морским пехотинцам в Одесской области / Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВСУ.

Память павших бойцов - воинов отдельной бригады морской пехоты - почтили минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу. По погибшим провели панихиду, после чего были вручены награды родственникам погибших своих сыновей.

Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики отдельно выделяются журавли – будто души, поднимающиеся в небо.

Мемориал морским пехотинцам в Одесской области / Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

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Теги: #новости Украины#Одеса#мемориалпогода в Одессе