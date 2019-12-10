В Одесской области открыли мемориал погибшим морским пехотинцам (фото)
17:39, 10 декабря 2019Общество
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Его разместили на территории военного городка.
Мемориал морским пехотинцам в Одесской области / Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua
В Одесской области на территории военного городка открыли мемориальный комплекс в честь павших в боях морских пехотинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВСУ.
Память павших бойцов - воинов отдельной бригады морской пехоты - почтили минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу. По погибшим провели панихиду, после чего были вручены награды родственникам погибших своих сыновей.
Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики отдельно выделяются журавли – будто души, поднимающиеся в небо.
Мемориал морским пехотинцам в Одесской области / Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua
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