"Определенные люди начали делать предложения": Тука объяснил остановку работы серверов "Миротворца"

По его словам, в последние пару месяцев "волонтерский проект испытывает определенные трудности финансового обеспечения деятельности".

Остановка работы сайта "Миротворец" не является следствием вмешательства государства в деятельность центра.

Об этом рассказал бывший заместитель министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Обозреватель». По его словам, ресурс в последнее время имеет проблемы с финансированием.

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"Я надеюсь, что работа ресурса будет восстановлена. Надеюсь, это случится сегодня", – заявил экс-чиновник.

По его словам, в последние пару месяцев "волонтерский проект испытывает определенные трудности финансового обеспечения деятельности". В частности, речь идет об аренде серверов, которую надо постоянно оплачивать.

"Все эти годы деятельность центра поддерживалась исключительно благотворительной помощью. Сейчас определенные люди, которые помогали все эти годы, начали делать предложения, я бы так осторожно сказал, чтобы волонтеры из группы "Миротворец" координировали свою деятельность с одной из политических партий. На это был дан категорический отказ, и сейчас осуществляется поиск людей, которые бы согласились оказывать финансовую поддержку деятельности", – пояснил Тука.

Бывший заместитель министра также отметил, что атаки на "Миротворец" происходят постоянно с 2014 года, потому что "сам факт существования этого ресурса раздражает большое количество людей не только внутри нашей страны, но и за пределами".

"Могу заверить, что нынешнее заявление о временном закрытии работы не являются следствием вмешательства государства в деятельность центра", – добавил он.

Ранее проект "Миротворец" объявил, что 10 декабря в 18:00 "на радость боевикам" полностью остановит работу своих серверов.