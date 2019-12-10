Сайт "Миротворец" останавливает свои серверы

Причины закрытия серверов "Миротворца" не объясняются.

Центр "Миротворец" заявил, что останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будет лишь у отдельных категорий пользователей.

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Об этом сообщается на сайте "Миротворец". "Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 на радость уродов от медиабля**тва, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ к сведениям об объектах исследования "Миротворца" в разделе "Чистилище" будет временно обеспечен лишь для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

"Все остальные проекты Центра будут работать и в дальнейшем в открытом и доступном режиме", - добавили в "Миротворце".

"Миротворец" – центр, собирающий и публикующий информацию о людях и организации, действия которых, по оценке самого центра "имеют явные признаки преступлений и правонарушений, и направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не имеет претензий к редакции сайта "Миротворец".