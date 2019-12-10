В ПЦУ объяснили, защищает ли человека красная нить на руке

В Православной церкви Украины скептически относятся к этому обычаю.

В Православной церкви Украины считают ошибочным утверждение о том, что красная нить на запястье, завязанная особым образом, оберегает человека от зла, сглаза и болезней.

Об этом говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

Как отмечается, традиция завязывания красной нитки на руке идет издавна. В ПЦУ, однако, объясняют, что лучшим защитником является человеческая вера.

"Нужна ли нам не защита Божья, а некий талисман защиты, особенно такой, истинную природу которого мы до конца не понимаем? Не означает ли это, что мы сознательно отдаляемся от Бога и не верим в Его поддержку?", - говорится в сообщении.

В ПЦУ также напоминают, что человек носит много одежды, которая состоит, в том числе, из красных нитей. "Но это всего-навсего нити, ткань, внешняя одежда, это материальная, созданная человеком вещь, которая является тленной", - добавляется в сообщении.

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Напоследок у Епифания добавили, что защита от зла и укрепление сил идет не через талисманы и амулеты, а благодаря "истинной вере в Бога".

Как сообщал УНИАН, в ПЦУ объяснили, когда изменят дату празднования Рождества.