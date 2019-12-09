В Одессе суд отпустил из СИЗО экс-директора лагеря «Виктория», при пожаре в котором погибли дети

Адвокат сослался на плохое здоровье обвиняемого и отсутствие рисков.

Киевский районный суд Одессы сегодня отпустил из СИЗО Петроса Саркисяна – экс-директора оздоровительно-спортивного муниципального комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня суд, заслушав стороны дела, удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого.

«Мера пресечения изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест», - сообщили в пресс-службе.

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В суде прокуратура настаивала на продлении содержания под стражей и существующих рисках в случае изменения меры пресечения. Как отметили в надзирающем органе, сторона обвинения остается на своих прежних позициях – необходимости пребывания Саркисяна в СИЗО. Не исключено, что сегодняшнее решение суда будет обжаловано.

Защита Саркисяна аргументировала свое ходатайство плохим состоянием здоровья экс-директора, а также тем, что риски отсутствуют, в частности, Саркисян не сможет повлиять на ход судебного расследования.

Как сообщал УНИАН, пожар, во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», в одесском лагере «Виктория» произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.

Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Из всех фигурантов в СИЗО содержался только Саркисян.

Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории».

29 ноября 2018 года исполком Одесского горсовета принял решение о передаче «Виктории» под временное размещение военнослужащих, 6 декабря суд снял арест с каменных корпусов лагеря. После прохождения соответствующей подготовки резервисты покинули территорию комплекса.

18 февраля 2019 г. директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич заявила, что летом лагерь откроют. В марте стало известно, что независимые эксперты выявили грубые нарушения строительных норм при сооружении деревянных корпусов, а мае – о наборе первой смены на оздоровление, о чем мэр Одессы Геннадий Труханов подписал соответствующее распоряжение. В августе лагерь принял на оздоровление 100 детей.

Худрук «Адели» Татьяна Егорова, которая является свидетелем по делу, выехала за пределы Украины и не является на судебные заседания.