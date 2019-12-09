Апелляционный суд оставил названия проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве

Ранее Окружной админсуд отменил решение о переименовании двух киевских проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.

"Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционные жалобы Киевского городского совета, ВО "Свобода" и Украинского института национальной памяти и отменил решение Окружного административного суда города Киева, и принял новое постановление, которым отказал истцам в удовлетворении их исковых требований об отмене решений Киевского городского совета о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - заявления он.

По словам юриста, это решение уже вступило в законную силу, у сторон, которые несогласны с ним есть возможность его обжаловать в Верховном суде.

"По Кодексу административного судопроизводства оно вступило в законную силу с момента провозглашения. У сторон, которые с этим решением не согласны и у участников процесса конечно есть право его обжаловать в кассационном порядке в Верховный суд, однако там есть исчерпывающий перечень оснований, при которых это решение вообще можно оспаривать", - добавил Рябенко.

Читайте также"Ты - сепар!": в Киеве в суде произошла драка из-за Бандеры и Шухевича (видео)

Как сообщал УНИАН, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

По словам адвоката Дмитрия Биловчука, суд частично удовлетворил исковые требования директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и двух общественных организаций, вернув проспектам прежние названия Московский (проспект Бандеры) и генерала Ватутина (проспект Шухевича).

В Окружном админсуде пояснили, что приняли такое решение, ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес.

1 августа Украинский институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на это решение Окружного админсуда Киева.