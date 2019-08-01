Институт нацпамяти обжаловал возвращение проспектам Бандеры и Шухевича старых названий

Украинский институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.

«Все обоснования относительно отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики», неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям и «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» были представлены в Окружной административный суд», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

По словам адвоката Дмитрия Биловчука, суд частично удовлетворил исковые требования директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и двух общественных организаций, вернув проспектам советские названия Московский (проспект Бандеры) и генерала Ватутина (проспект Шухевича).

Вместе с тем, сказал Биловчук, мотивировочную часть решения суд не объявил, поэтому он не знает, чем руководствовался суд, принимая такое решение.

Адвокат отметил, что до тех пор, пока апелляционная инстанция не рассмотрит и не примет решение по данному иску, решение Окружного админсуда не вступит в силу.