"Одену форму СС и найду его": организатор "убийства" Бабченко уехал в Израиль искать журналиста

Борис Герман также заявил, что готов выступить свидетелем на процессе против экс-президента Петра Порошенко.

Организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, который в ноябре вышел из колонии в Житомире, отправился в Израиль, куда в начале ноября переехал сам Бабченко.

Читайте также"Бабченко должен был быть мертв 3-4 дня": "киллер" журналиста рассказал об инсценировке убийства

Об этом сообщает издание Bombus.

"Я постараюсь Пивоварника (фигуранта по делу Бабченко) вытащить сюда, и найти Бабченко, и сделать селфи втроем с пивом… Надо его найти и домой завалиться с вопросом о продаже славянского шкафа. Желательно в форме СС", – заявил Герман.

Герман объяснил, что был вынужден уехать в Израиль якобы из-за проблем со здоровьем и опасений за свою жизнь. Его освобождение якобы вызвало "трехдневный хипиш в СБУ".

"Следователя Саенко (Максим Саенко, старший следователь по особо важным делам, подполковник СБУ, вел дело Германа – ред.) вы***ли. Очень хочу довести их до бешенства. Я так понял, они решили замять, а фиг им", – говорит Герман.

Также Герман заявил, что готов выступить свидетелем на процессе против экс-президента Петра Порошенко. По данным Германа, сам процесс может начаться ближе к весне 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 29 мая 2018 года было совершено якобы покушение на Бабченко: неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист скончался по дороге в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ и ГПУ. Тогдашний председатель СБУ Василий Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для задержания организаторов силовики пошли на массовый обман.

Читайте такжеИзвестный российский журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Следствием установлено, что в период с 6 апреля по 30 мая граждане Украины Борис Герман и Вячеслав Пивоварник, действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб России, с целью запугивания населения, осуществили организацию подготовки террористического акта - убийства с применением оружия Бабченко, который вынужден был выехать за пределы РФ из-за постоянных угроз жизни в связи с публичной критикой государственной власти страны-агрессора и ее руководителей.

30 мая Германа был задержан работниками СБУ, а 8 июня Пивоварнику было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины. В связи с тем, что он скрывается от органов следствия на территории Российской Федерации, 19 июня он был объявлен в розыск.

В судебном заседании Герман признал свою вину в полном объеме и дал подробные показания о всех обстоятельствах подготовки им совместно с Пивоварником на заказ "кураторов" из РФ совершения теракта, направленного на умышленное убийство Бабченко, а также относительно получения заказа на совершение террактов в отношении ряда других лиц. Приговором суда 30 августа Герману, который заключил сделку со следствием, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев.