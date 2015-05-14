Криворожанин пытался продать на рынке боевую гранату

В Кривом Роге Днепропетровской области в среду, 13 мая, сотрудники милиции задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, который пытался продать гранату Ф-1 на одном из рынков Жовтневого района.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что столичные правоохранители задержали 32-летнего киевлянина, у которого изъяли арсенал оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны АТО.