Командующий обещает представить план реформы ВМС до 15 июня

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, об этом сообщил командующий ВМС, вице-адмирал Сергей Гайдук в рамках рабочей встречи группы международных и отечественных экспертов по вопросам реформирования и развития ВМС ВСУ, которая проходит в Одессе с 12 по 14 мая.

«До 15 июня мы должны завершить работу над концептуальным документом «Модель и реформа Военно-морских мил Вооруженных Сил Украины», - сообщил Гайдук.

По его информации, концептуальный документ будет впитывать в себя ряд направлений, и одним из главных таких направлений является восстановление боеспособности украинских ВМС.

Читайте такжеВМС останутся полноценным видом Вооруженных Сил, штаб из Одессы переводить не будут - Тымчук"Второе направление – это создание соответствующей нормативно-правовой базы функционирования ВМС Украины. Еще одно направление - это система базирования флота, развитие инфраструктуры и связанное с этим решение социальных проблем военных моряков. Кроме того, это подготовка кадров для флота, то есть, военно-морская образовательная деятельность", - добавил командующий ВМС.

По мнению вице-адмирала, одной из основных задач пилотного проекта должно стать достижение взаимной совместимости реформированных ВМС Украины с флотами стран Европейского Союза и НАТО в вопросах управления, подготовки личного состава, вооружения и военной техники и других.

Планируется, что в дальнейшем наработанные материалы относительно реформирования и развития ВМС ВСУ Украины будут представлены на утверждение руководству Министерства обороны Украины и высшему военно-политическому руководству страны.

Справка УНИАН. Согласно поручению президента Украины, в апреле 2015 года была создана экспертная группа по разработке пилотного проекта по модели будущих Военно-морских сил и механизму его реализации. Также в апреле документ «Модель и реформа Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины» уже выносился на коллективное рассмотрение во время «круглого стола» в г. Одессе с участием иностранных и отечественных экспертов и в ходе оперативно-стратегического семинара в Министерстве обороны Украины в г. Киеве.