Зеленский о задержании контрабандиста Альперина: в НАБУ подарок мой не приняли

Президент поблагодарил детективов бюро за проведенную работу.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал НАБУ обещанный ранее подарок за задержание «одного из крестных отцов контрабанды» Вадима Альперина, но в бюро от него отказались.

Читайте такжеЗеленский пообещал вознаграждение за помощь в поисках "крестного отца контрабанды", сбежавшего вот НАБУЭтим президент поделился в своем видеообращении, размещенном на странице в Facebook.

«У нас было большое задержание на таможне, очень много обысков... а потом были задержания. Задержали наконец одного из контрабандистов – господина Альперина. Я обращался к Украине и говорил, что кто нам отдаст его – получит подарок. Это правда. Однако его схватили НАБУшники, молодцы ребята. Я им предложил подарок, они сказали: нет это будет выглядеть так, будто Офис президента влияет на НАБУ. Так что, мой подарок не приняли. Но я им благодарен – они сделали подарок всей стране», – сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Альперина задержали 27 ноября, когда он приехал в САП.