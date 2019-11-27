Детективы НАБУ задержали "крестного отца контрабанды" Альперина

Альперин приехал в офис Специализированной антикоррупционной прокуратуры на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ.

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал «крестным отцом контрабанды в Украине».

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Читайте также"Подарок никому не достанется": адвокат объявленного в розыск Зеленским Альперина заявил, что тот сам придет в САП«Альперин задержан НАБУ», – написал Тимошенко.

Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, Альперин приехал в офис Специализированной антикоррупционной прокуратуры на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ.

«Его посадили в машину и повезли в НАБУ», – сказал источник.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали 10 человек, среди которых семь сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

По данным «Украинской правды» дело, в рамках которого правоохранители провели спецоперацию, связано с «одним из самых известных контрабандистов» Украины Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

Кроме того, 26 ноября президент Украины Зеленский призвал помочь с розыском одного из «крестных отцов контрабанды в Украине» Альперина.

Сегодня, 27 ноября, детективы НАБУ сообщили о подозрении семи должностным лицам таможни и экс-чиновнику фискальной службы в связи с махинациями на таможне.