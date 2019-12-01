На Киевщине пропал военный капеллан: полиция поднята по тревоге (фото)

На момент исчезновения мужчина, вероятно, был одет в темную куртку и камуфлированные штаны.

В поселке Клавдиево Бородянского района Киевской области бесследно исчез священнослужитель.

Как сегодня сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области, сообщение о пропаже поступило вчера от одного из прихожан.

Читайте такжеНа Днепропетровщине нашли малыша, которого ночью искали 300 правоохранителей, волонтеры и водолазы«Личный состав полиции региона поднят по тревоге, возглавляет поисковую операцию руководитель полиции области Андрей Небытов. Привлечены все подразделения превентивной деятельности и криминальная полиция. Поисковые мероприятия продолжаются», – информирует полиция.

Приметы разыскиваемого: мужчина в возрасте 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения предположительно был одет в темную куртку и камуфлированные штаны.

«Если вам стало известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по этим номерам: 8 (04577) 5-64-41, 093-263-34-66 или 102», – обращается полиция к гражданам.

В сообщении на сайте бывшей УПЦ КП говорится, что в ночь на 30 ноября исчез отец Сергий (Струк), военный капеллан, участник боевых действий, настоятель и председатель религиозной организации «Религиозная община Приход святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии».

«Киевская Патриархия обращается к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, председателю Национальной полиции Украины Игорю Клименко с просьбой безотлагательного реагирования на исчезновение человека», – говорится в сообщении.