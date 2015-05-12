Эксперты назвали самые дорогие страны для путешествий

Рейтинг самых недорогих и дорогих туристических направлений был составлен на основе данных о 141 стране по нескольким ключевым параметрам, среди которых стоимость авиаперелетов и проживания в местных отелях, а также стоимость туристических продуктов и цен на топливо. Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Business Insider.

В отчете Всемирного экономического форума Travel and Tourism Competitiveness Report значится, что самой дорогой страной в мире для путешествий является Швейцария. Средняя суточная стоимость проживания здесь составляет 241,60 долларов. Второй наиболее дорогой страной в мире является Великобритания, а на третьем месте в рейтинге располагается Франция.

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В десятку самых дорогих стран для путешествий также вошли Австралия, Норвегия, Израиль, Дания, Швеция, Италия и Австрия.

Самыми недорогими странами для путешествий эксперты Всемирного экономического форума признали Иран, Египет и Индонезию.