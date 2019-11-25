Взрыв автомобиля в Харькове: в области введена операция "Перехват"

В результате подрыва машины никто из граждан не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля в Харькове.

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Как сообщает пресс-служба полиции, по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват".

Местные СМИ писали, что предварительно, автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.

"Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации", - рассказали подробности в полиции.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства взрыва.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса ("покушение на умышленное убийство")", - говорится в сообщении.