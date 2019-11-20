Выходные на Новый год 2020: сколько украинцы отдыхают на праздники

На Новый год ожидается 4 выходных дня: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января.

На новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.

Так, еще 10 января Кабмин издал распоряжение № 7-р, которым рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочие дни с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

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Таким образом, согласно документу, на Новый год ожидается 4 выходных дня: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. Кроме того, правительство решило перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Календарь праздничных выходных дней в январе 2020

1 января – Новый год (выходной);

6 января – Сочельник (выходной);

7 января – Рождество Христово (выходной).

Как сообщал УНИАН, 21 ноября украинцы отмечают День достоинства и свободы 2019.