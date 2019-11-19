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Появились первые фото тоннеля метро на Виноградарь в Киеве (фоторепортаж)

18:20, 19 ноября 2019
Общество
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"Работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках / КП "Киевский метрополитен"

В КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook рассказали о ходе работ и показали фото.

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Предварительная дата открытия и запуска в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" - до конца 2021 года. Их строительство оценивается в 6 миллиардов гривен.

Сейчас для "продления" участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь построили вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Также наряду готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от "Мостицкой" до "Сырца".

"Работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках", - рассказали в КП.

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Теги: #новости Украины#Киев#метропогода в Киеве