В Непале 38 украинцев до сих пор не вышли на связь - МИД

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины

Причем в МИД информируют, что данных о погибших украинцах не получено.

Консул Украины в Индии продолжает находиться в Катманду.

«Тем временем успешно перенес операцию гражданин Украины, который из-за тяжелой травмы ноги не был эвакуирован самолетом Ил-76 вместе с другими соотечественниками», - сообщили в МИД, добавив, что Посольство Украины в Индии занимается вопросом его возвращения на Родину.

Читайте такжеЭвакуация из Непала: украинцы делят один паек на троих и спят на взлетно-посадочной полосе (фото)

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. Количество жертв землетрясения в Непале превысила 8,4 тыс. лиц.

По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляла 210 человек.

7 мая в Киев на самолете Минобороны прибыли 76 украинцев, эвакуированных из Непала. Кроме того, десятки граждан Украины самостоятельно вернулись на Родину из Непала.