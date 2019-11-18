На Черниговщине липовый подполковник СБУ собирал "пожертвования" для участников боевых действий, суммы достигали 100 тысяч

Во время задержания у мужчины изъяли поддельное удостоверение и огнестрельное оружие.

В Чернигове задержали киевлянина, который с поддельным удостоверением сотрудника Службы безопасности Украины собирал у предпринимателей средства якобы для участников боевых действий.

Как сообщили в пресс-группе управления СБУ в Черниговской области, оперативники СБУ установили, что житель Киева использовал документ, похожий на служебное удостоверение СБУ (звание подполковник) при контактах с предпринимателями Черниговщины. Он просил бизнесменов предоставить средства якобы на потребности участников боевых действий, в том числе из правоохранительных органов.

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По предварительной информации следствия, суммы «пожертвований» достигали 100 тысяч гривен. Кроме того, он предлагал якобы содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможенную границу. Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания в Чернигове. У мужчины изъяты документ с признаками подделки и огнестрельное оружие, похожее на автомат Калашникова российского производства.

«Задокументировано несколько фактов перечисления средств. Возможно, на сегодняшний день еще не все эпизоды известны», - отметили в пресс-группе управления СБУ в области.

Также отмечается, что подозреваемый уже имеет несколько судимостей за мошенничество.

Начато уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Операция проводилась сотрудниками управления СБ Украины в Черниговской области совместно с представителями внутренней безопасности СБУ и работниками Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.