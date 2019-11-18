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В Винницкой области устроили фестиваль легендарного "Щедрика" (видео)

10:50, 18 ноября 2019
Общество
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От "Щедрика" к "Carol of the Bells": в Винницкой области устроили фестиваль легендарной мелодии, которую сейчас напевают по всему миру в канун Рождества.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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"Щедрик" написал композитор Николай Леонтович в городе Тульчин, считают историки. Поэтому именно там в выходные провели масштабный фестиваль.

Прозвучали десятки вариантов мелодии - от классики и акапельного пения до электронного и рокового исполнения.

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Теги: #новости Украины#Рождество#Щедрикпогода в Виннице