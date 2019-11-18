В Винницкой области устроили фестиваль легендарного "Щедрика" (видео)
10:50, 18 ноября 2019Общество
27 0
"Щедрик" написал композитор Николай Леонтович в городе Тульчин.
В Винницкой области устроили фестиваль легендарного "Щедрика"
От "Щедрика" к "Carol of the Bells": в Винницкой области устроили фестиваль легендарной мелодии, которую сейчас напевают по всему миру в канун Рождества.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеФлешмоб на столичном вокзале: 200 хористов спели "Щедрик" (видео)
"Щедрик" написал композитор Николай Леонтович в городе Тульчин, считают историки. Поэтому именно там в выходные провели масштабный фестиваль.
Прозвучали десятки вариантов мелодии - от классики и акапельного пения до электронного и рокового исполнения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter