Возле Офиса президента прошла акция «Майдан забвению не подлежит»

Родственники погибших участников Революции достоинства и активисты снова требуют от президента немедленно вмешаться в ситуацию с передачей дел Майдана от ГПУ, чтобы не допустить развала «майдановских дел».

Возле Офиса президента проходит акция «Майдан забвению не подлежит».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Банковой находятся около сотни общественных активистов, родственников погибших участников Революции достоинства и пострадавших во время событий Майдана в феврале 2014 года.

Они выложили из свечей перед входом в ОП надпись с названием акции «Майдан забвению не подлежит».

Участники акции требуют от президента немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы Верховная Рада, Генеральная прокуратура и директор ГБР Роман Труба до 20 ноября создали в ГБР подразделение по расследованию «майдановских дел» с обязательным условием, чтобы к нему перешли работать те следователи из прокуратуры, СБУ и Нацполиции, которые занимались делами Майдана по сей день.

Они отмечают, что для этого Верховная Рада должна внести соответствующие поправки в закон о Государственном бюро расследований, Генеральная прокуратура - направить туда своих следователей, а директор ГБР - создать соответствующее подразделение в структуре Государственного бюро расследований.

Участники акции также требуют от главы государств скоординировать действия этих институтов как можно скорее, ведь если до 20 ноября требования участников акции не будут выполнены, расследование дел Майдана просто остановится на неопределенный срок.

Кроме того, они заявили, что их не устраивает поправка, которую накануне комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде к одобрению.

Как пояснила корреспонденту УНИАН адвокат по делам Майдана Евгения Закревская, вчерашняя поправка гарантирует перевод в ГБР только следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры, но там ничего не сказано о следователях Нацполиции и СБУ.

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Как пояснила корреспонденту УНИАН адвокат по делам Майдана Евгения Закревская, вчерашняя поправка гарантирует перевод в ГБР только следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры, но там ничего не сказано о следователях Нацполиции и СБУ.

«Без них это примерно треть тех, кто занимался и занимается расследованием дел Майдана», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, поправка, которую 13 ноября Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности решил рекомендовать к одобрению парламенту, касается того, что дела Майдана должны перейти в Государственное бюро расследований, в котором должно быть создано соответствующее подразделение.

Согласно этой поправке, следователи и прокуроры ГПУ, по их желанию, могут перевестись в соответствующее следственное подразделение ГБР, которое будет заниматься досудебным следствием по делам Майдана. Но при условии, что они расследовали эти дела непрерывно в течение не менее 4 месяцев подряд в ГПУ.

20 ноября Генпрокуратура лишается функций следствия, которые переходят другим правоохранительным органам, таким как ГБР, СБУ и Нацполиция.