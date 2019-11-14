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Одесский последователь Ван Дамма сделал очередной трюк (фото, видео)

09:53, 14 ноября 2019
Общество
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Калинин сумел осуществить задуманное, но при этом едва не пострадал / Думская

Одесский каскадер Евгений Калинин, который ранее повторил легендарный трюк Ван Дамма со шпагатом, проехал вверх тормашками на автомобиле на скорости 70 км/час. При этом мужчина не стал звать на запланированный трюк медиков.

Об этом сообщает Думская.

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«Моя задача – перебраться с одного авто в другое на скорости 60-70 км час. Встать на руки, упираясь в двери, и проехать так определенный временной промежуток», – рассказал Калинин журналистам перед событием.

Калинин сумел осуществить задуманное, но при этом едва не пострадал, отмечает издание.

«Сильные порывы ветра сделали свое дело, и я в ключевой момент был уверен, что упаду, но смог удержаться», – сказал каскадер.

Операторской работе и удачному кадру все же помешали автомобили, которые двигались по встречной полосе.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае популярный руфер снял на камеру собственную смерть.

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Теги: #новости Украины#Одессапогода в Одессе