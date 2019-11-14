Одесский последователь Ван Дамма сделал очередной трюк (фото, видео)

Мужчина не стал звать на запланированный трюк медиков

Одесский каскадер Евгений Калинин, который ранее повторил легендарный трюк Ван Дамма со шпагатом, проехал вверх тормашками на автомобиле на скорости 70 км/час. При этом мужчина не стал звать на запланированный трюк медиков.

Об этом сообщает Думская.

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«Моя задача – перебраться с одного авто в другое на скорости 60-70 км час. Встать на руки, упираясь в двери, и проехать так определенный временной промежуток», – рассказал Калинин журналистам перед событием.

Калинин сумел осуществить задуманное, но при этом едва не пострадал, отмечает издание.

«Сильные порывы ветра сделали свое дело, и я в ключевой момент был уверен, что упаду, но смог удержаться», – сказал каскадер.

Операторской работе и удачному кадру все же помешали автомобили, которые двигались по встречной полосе.

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