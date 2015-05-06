Кучма: без вести пропавшими на Донбассе числятся 1460 человек

Такие цифры после заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе назвал представитель Украины, бывший президент Леонид Кучма, передает 112.UA.

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"Сегодня эта цифра была озвучена - 1460 без вести пропавших. И это на фоне тысяч погибших. 399 находятся в плену", - заявил он на пресс-конференции в Минске.

Леонид Кучма также подчеркнул, что это является одной из крупнейших проблем, и на сегодняшнем заседании было принято решение заниматься ею "более предметно".

Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заседала 6 мая в Минске. Во встрече в закрытом формате приняли участие специальный представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, представитель российской стороны Азамат Кульмухаметов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

Как стало известно, среди результатов работы группы – назначенное на 19 мая заседание подгруппы по безопасности.