В Украине хотят ввести мотивационное письмо при поступлении в вуз и единый вступительный экзамен по иностранному языку

Предполагается также отказаться от диплома "государственного образца".

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования (№2299).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 311 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Один из авторов законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отметил, что документом "существенно упрощаются процедуры лицензирования в сфере высшего образования, отменяется лицензирование около 100 специальностей, остается лицензирование образовательной деятельности на определенном уровне высшего образования".

"Есть изменения, связанные с поступлением на обучение в учреждения высшего образования. Так, законопроектом предусмотрено расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, внедрение мотивационного письма при поступлении, увеличение удельного веса творческих конкурсов ... установление обязательности единого вступительного экзамена по иностранному языку", - рассказал депутат.

Среди прочего, отметил он, создаются условия для развития междисциплинарных образовательных программ; предусмотрен отказ от диплома государственного образца; меняются подходы к предоставлению заведениям высшего образования статуса национального.

В свою очередь, один из авторов законопроекта, член Комитета по вопросам образования Юлия Гришина отметила, что законопроект направлен на решение комплекса проблем, накопившихся в сфере высшего образования.

"Принятием этого закона мы проводим модернизацию высшего образования и приближаем его к европейским стандартам. Наша цель - интегрировать Украину в единое образовательное пространство с западными странами. Это поможет нашим студентам и преподавателям теснее сотрудничать с европейскими университетами", - отметила депутат.

Так, в законе "О высшем образовании" прописывается, что при приеме на обучение для получения степени младшего бакалавра или бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) учитывается и балл за мотивационное письмо.

Законопроектом предлагается установить, что прием на основе степени бакалавра на обучение для получения степени магистра осуществляется по результатам вступительных экзаменов, включая единый вступительный экзамен по иностранному языку.

Устанавливается, что документ о высшем образовании (ныне - документ о высшем образовании государственного образца) выдается учреждением высшего образования только по аккредитованной согласно этому закону образовательной программе. В документе о высшем образовании указывается наименование органа аккредитации, а в приложении к документу о высшем образовании - информация о выданных им соответствующих аккредитационных сертификатах, решениях.

Название раздела закона "О высшем образовании" "Стандарты образовательной деятельности" меняется на "Лицензионные условия, отрасли знаний и специальности". В нем, в частности, прописывается, что лицензионные условия осуществления образовательной деятельности устанавливают исчерпывающий перечень требований, обязательных для выполнения учреждением высшего образования или научной организацией, и исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии.

Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности определяют, в частности, кадровые требования в отношении работников, которые имеют определенную образовательную и/или профессиональную квалификацию; технологические требования о наличии определенной материально-технической базы вместе с данными, которые дают возможность ее идентифицировать.

Перечень отраслей знаний и специальностей разрабатывается на основе Международной стандартной классификации образования и утверждается Кабинетом министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки.

Законопроектом также определяется понятие регионального заказа в сфере высшего образования, которое является средством удовлетворения потребностей экономики государства, региона и общества в квалифицированных кадрах, обеспечения конституционного права граждан на высшее образование путем заключения региональным заказчиком (Советом министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской, Севастопольской городскими государственными администрациями) с заведением высшего образования регионального контракта на подготовку специалистов с высшим образованием.