Календарь событий: первые компьютерный вирус и кинотрюк, история "вечного двигателя", женская победа над героем Жюля Верна, Суэцкий канал, революция от Intel и последний концерт Шопена

11 ноября

Неделя начинается с очень необычного праздника – Всемирного дня шопинга. Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Поднебесной осуществила маркетинговый ход, проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню холостяка, который отмечается в Китае 11 ноября. Очень быстро к данной инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки. Так, «празднование» миллионами пользователей Дня шопинга в 2013 году принесло только китайской «Alibaba Group» за сутки 5,8 миллиарда долларов, превратив его в самую крупную в мире круглосуточную онлайн- распродажу, которая сумела оставить позади известные под названиями «Черная пятница» и «Кибер-понедельник» аналоги-предтечи. В 2014 году организаторы объявили, что владельцы магазинов, представленных на таких международных интернет-площадках, как AliExpress, также будут принимать участие в распродаже. Именно благодаря этому, с ноября 2014 года население планеты получило возможность участвовать в этой грандиозной распродаже.

11 ноября по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлен Днем энергосбережения. Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

Еще 11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный как День памяти павших, или как День поминовения, День перемирия. Первая мировая война - один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества (28 июля 1914 - 11 ноября 1918). В результате этой войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Дата выбрана неслучайно - 11 ноября 1918 года Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии, окончилась Первая мировая война, продолжавшаяся четыре года и три месяца. В ее огне погибли почти 10 миллионов человек, около 22 миллионов были ранены. Таких потерь человечество до сих пор не знало.

Есть в понедельник и значимые даты. Так, в этот день в 1480 году завершилось «Стояние на Угре», ознаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.

В 1842 году в Пльзене впервые был предложен новый сорт пива - Пильзнер.

В 1843 году в Дании впервые была опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок».

В 1936 году в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.

В 1983 году калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу на тему о создании прототипа первого компьютерного вируса - программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый не лабораторный вирус, называющийся «Brain», способный заражать только дискеты, появился в январе 1986 года и имел пакистанское происхождение. А первая антивирусная программа была разработана в 1988 году.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День написания бумажных писем, Всемирный день оригами, День сирот и Всемирный день мини-лыж.

Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея и Евгения.

12 ноября

Во вторник - Всемирный день борьбы с пневмонией. Он появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. Так называется объединение международных, правительственных, неправительственных и местных организаций, научно-исследовательских и учебных институтов, фондов и граждан-активистов. Коалиция стремится привлечь к проблеме пневмонии внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров.

12 ноября 1717 года немецкий алхимик, врач, механик и легендарный мошенник-авантюрист Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус (1680–1745) в присутствии известных физиков продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому (1670–1730) изобретенный им «вечный двигатель». Все было обставлено очень солидно. Бесслер-Орфиреус запустил свое «изобретение». После запуска машины ее заперли, а проверив через две недели, убедились, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Через два месяца проверку повторили. Колесо по-прежнему вращалось, а скорость не снизилась ни на оборот. Когда об этом узнала широкая общественность – слава Орфиреуса прогремела по всей Европе. Но секрет своего устройства он тщательно скрывал. Свой «вечный двигатель» изобретатель хотел продать за сто тысяч талеров (около двух с половиной миллионов долларов по современному курсу) и никому не соглашался раскрыть секрет изобретения до продажи. При малейшем подозрении, при малейшем намеке на то, что секрет хотят похитить, Иоганн Бесслер уничтожал чертежи и прототипы и переезжал в другой город. Немудрено, что многие считали его мошенником или безумцем. За семь лет активных экспериментов (1712–1719) Бесслер построил более трехсот прототипов двух моделей «вечного двигателя». В первых прототипах колесо вращалось только в одну сторону, и, чтобы его остановить, требовалось приложить значительные усилия, в поздних - вал мог крутиться в любом направлении и останавливался довольно легко. Любая из конструкций Бесслера не просто находилась на энергетическом самообеспечении. Энергии хватало и на то, чтобы выполнять какую-нибудь работу: например, поднимать тяжести. В 1727 году его служанка заявила, что все механизмы Бесслера приводились в движение вручную. Позднее ее показания были признаны недостоверными, но репутация изобретателя была безвозвратно загублена. В последующие годы все попытки изобретателя продать свое творение, замаскировав его под более привычные для обывателя устройства, успеха не имели. Был ли Бесслер мошенником, гениальным инженером или безумцем, уже не узнать. Принципы действия его двигателей точно не известны. Тем не менее, и сегодня многие верят, что Иоганну Бесслеру удалось в начале восемнадцатого века построить «вечный двигатель», тайна которого канула в Лету.

В 1784 году в Оксфорде поднялся в воздух на шарльере - так называли аэростаты с оболочками, наполненными водородом - Джеймс Садлер. Он стал первым английским аэронавтом.

В 1847 году состоялась первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества. Это сделал ученый Джеймс Симпсон из университета Эдинбурга.

В 1859 году в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые показал номер на воздушной трапеции.

В 1910 году был зафиксирован первый кинотрюк - каскадер прыгнул в Гудзон из горящего воздушного шара.

В 1933 году была опубликована первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.

В 1952 году на семиметровом шлюпе «Фелисити Энн» отправилась в плавание Энн Дэвисон - первая женщина, которая сможет в одиночку пересечь Атлантический океан.

В 1957 году в Великобритании «Управление почт и телеграфа» объявило о планах введения почтовых индексов.

В 1980 году американская автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1», отправленная в космос 5 сентября 1977 года, пересекла орбиту Сатурна, проходя от него на расстоянии 124 000 км и в 4500 км от его спутника Титана.

В 1989 году состоялся полет первого вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека - «Да Винчи III»

Неофициальный праздник - День творческих осуществлений.

Именины у Артема, Анастасии, Степана, Елены, Александра и Максима.

13 ноября

В среду – Международный день слепых, учрежденный Всемирной организацией здоровья. Дата неслучайная: 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже несколько школ и предприятий для слепых. Ранее таких не было. Гаюи впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых, посредством придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником Валентина Гаюи был подобранный на церковной паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу поступили еще 11 его беспризорных сверстников. Обучение и воспитание слепых детей Валентин Гаюи поставил на научную основу. Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал», получивший название от латинского слова, означающего «равный по длине одной унции». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. Главное достоинство «унциала» заключалось в том, что при помощи этого шрифта можно было обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых. Шрифт был передвижной, и это помогало слепым детям делать набор нужного текста. Кроме этого Валентин Гаюи сконструировал приборы для слепых и матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов. Этому ремеслу он обучал и своих воспитанников. Идея создания книг для слепых также принадлежит Валентину Гаюи. По книгам Валентина Гаюи незрячие обучались вплоть до изобретения Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия. Поданным ВОЗ, сегодня в мире примерно 1,3 млрд человек живут с той или иной формой нарушения зрения, из них 36 млн человек поражены слепотой. В связи с ростом и старением населения будет возрастать риск того, что нарушения зрения будут развиваться у все большего числа людей.

Еще 13 ноября – Всемирный день доброты, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты. В этом мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США. Позднее к движению присоединились и другие страны. Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии годом ранее, в 1997-м. Сегодня присоединиться к ней могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок. Тем более, что основное общение участников Движения происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения. Кстати, у самого праздника за время его существования появились традиции. Так, в День доброты, помимо добрых улыбок и дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы (например, в Сингапуре – маргаритки и герберы), а специально для этого Дня французский художник Орель создал символ – открытое сердце.

В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.

В 1851 году начала действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем.

В 1854 году американский парусный корабль «New Era», следуя из Бремена в Нью-Йорк, разбился, попав на мель в 15 милях к югу от мыса Санди-Хук. Число жертв – более 300 человек.

В 1914 году в США Мери Фелпс Джекобс запатентовала новый женский предмет нижнего белья, известный как «лифчик без спинки».

В 1970 году циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, стали причиной гибели свыше 500 тысяч человек.

В 1971 году состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата – «Маринер-9» (США).

В 1980 году американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.

В 1985 году произошло извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис, бездействовавшего с 1845 года. Погибло свыше 20 тысяч людей.

В 1987 году, дабы способствовать «безопасному сексу», а также предотвратить заражение СПИДом, BBC продемонстрировала на экранах Британии первый коммерческий презерватив.

Неофициальные праздники - День собирания ключей и монеток и Всемирный день географических информационных систем.

Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея и Алексея.

14 ноября

В четверг - Всемирный день борьбы с диабетом, учрежденный в 1991 году Международной диабетической федерацией (IDF) и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. А 14 ноября было выбрано в связи с тем, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина - лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. В 1923 году, признавая первое великое достижение 20 века в области биохимии и медицины, Бантингу и Маклеоду была присуждена Нобелевская премия. Заслуги Беста были проигнорированы, что чрезвычайно задело Бантинга, и он добровольно вручил половину своей Нобелевской премии Бесту. По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. К тому же, актуальность проблемы обусловлена еще и масштабностью распространения данной болезни. По оценкам, в 2018 году диабетом страдали 430 миллионов взрослых во всем мире по сравнению с 108 миллионами в 1980 году. И с каждым годом число заболевших увеличивается.

Еще 14 ноября - Всемирный день качества. Инициатором учреждения этого праздника является Европейская организация качества (EOQ) при поддержке Организации Объединенных Наций.

Также в четверг - Всемирный день юзабилити, учрежденный в 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов юзабилити. Юзабилити можно дословно перевести как «практичность, удобство и простота использования».

Сегодня термин «юзабилити» все чаще используется как синоним слова «эргономичность» в контексте таких продуктов, как бытовая электроника или средства связи. В более широком значении он может также употребляться для определения степени эффективности выполнения механическими объектами и инструментами предписанных им функций. Таким образом, наиболее адекватным переводом слова «usability» будет «удобство и простота использования, применения» и даже «практичность». Главный лозунг Всемирного дня юзабилити - «Сделай проще!».

14 ноября - Международный день логопеда, который пока празднуется только в сообществе данных специалистов. И это несмотря на то, что с каждым годом число пациентов с проблемами и дефектами речи растет.

В 1854 году в этот день в результате бури на Черном море погибло несколько судов англо-французской эскадры, в том числе – легендарный «Черный принц».

14 ноября 1889 года журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жюля Верна. Бойкая 22-летняя Блай (настоящее имя Элизабет Кокрейн, 1864–1922), репортер нью-йоркской газеты «Нью-Йорк уорлд», задалась целью побить рекорд героя романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Даже повторить такое фантастическое по тем временам достижение казалось неслыханной дерзостью, но Нелли Блай превысила его, объехав Землю вокруг за 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд. Используя самые обычные средства связи и виды транспорта, она 14 ноября 1889 года устремилась по маршруту: Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк. Спонсировала столь необычный вояж редакция газеты, издатель которой Джозеф Пулитцер привнес в американскую прессу идеи так называемого «нового, эффектного журнализма». Когда Жюль Верн получил предупреждающую телеграмму с короткой подписью «Блай», он и представить себе не мог, что претендентом на побитие рекорда Филеаса Фогга окажется хрупкая девушка. Финишировала Блай 25 января 1890 года. Экипаж, посланный за девушкой на вокзал, доставил журналистку в редакцию газеты «Нью-Йорк уорлд», где и была зафиксирована продолжительность кругосветки с точностью до секунд и объявлен ее результат: рекорд Филеаса Фогга побит!

Это был звездный час Нелли Блай. В ее адрес и в адрес газеты потоком шли поздравительные телеграммы. И самой драгоценной среди них оказалась такая: «Я не сомневался в успехе Нелли Блай. Она доказала свое упорство и мужество. Ура в ее честь! Жюль Верн».

В 1896 году начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

В 1900 году французский сенат разрешил женщинам работать в адвокатуре.

В 1901 году венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы.

В 1908 году Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

В 1961 году в ФРГ впервые в мире женщина стала министром. Это была Элизабет Шварцхаупт, которая возглавила здравоохранение.

В 1963 году в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.

В 2002 году произошел дефолт в Аргентине.

Неофициальные праздники - Всемирный день курицы и День общения с духом вечера.

Именины у Дениса, Ивана, Александра, Дмитрия, Сергея и Ульяны.

15 ноября

В пятницу - Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. Свою историю праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America Recycles Day (что можно перевести как «День, когда Америка перерабатывает отходы»), который проводился экологами с целью поощрения американцев, сдающих отходы на вторичную переработку и покупающих продукцию, сделанную из вторичного сырья. С годами этот праздник стал отмечаться во всем мире.

В 1887 году немецкий ученый Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку.

В 1904 году американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями.

В 1956 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли «Люби меня нежно». Критики назовут его «рок-н-ролльным вестерном».

В 1971 году фирма Intel сделала революцию в электронике, изменившую мир.

Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством. Он был размером с ноготь, и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, занимавший целую комнату и использовавший 18000 вакуумных трубок.

Неофициальные праздники - День молочных коктейлей и Международный день шоколадного кекса.

Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана и Кузьмы.

16 ноября

В субботу - Международный день, посвященный терпимости. Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. В 1995 году в ознаменование Года ООН, посвященного терпимости, и 125-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди, ЮНЕСКО учредила Премию имени Маданжита Сингха (индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО) за поощрение терпимости и ненасилия, которая присуждается за активную деятельность в научной, художественной, культурной или коммуникационной областях, направленную на создание атмосферы терпимости и ненасилия. Премия присуждается раз в два года, и ее вручение приурочено к Международному дню терпимости. Премия может быть присуждена учреждениям, организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению терпимости и ненасилия.

В Украине 16 ноября - День работников радио, телевидения и связи. Он был учрежден указом президента от 1994 года. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В этот день в 1841 году в Нью-Йорке был запатентован пробковый спасательный пояс.

16 ноября 1848 года в Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен (1810–1849) - великий польский композитор и пианист. У Шопена было так мало сил, что он смог играть только один час. Через неделю он вернулся в Париж и 17 октября 1849 года умер в своей квартире на Вандомской площади. Урна с сердцем композитора, согласно его предсмертной воле, была перевезена сестрой Шопена в Варшаву и замурована в одной из колонн костела Святого креста. Творчество Шопена оказало огромное влияние на многие поколения музыкантов. Он является одним из основных композиторов в репертуаре известных пианистов. С 1927 года в Варшаве каждые 5 лет проводятся международные конкурсы пианистов имени Шопена.

16 ноября 1945 года была образована ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Она явилась формальной преемницей созданного в 1925 году и ушедшего в небытие Международного института по интеллектуальному сотрудничеству. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже. В ЮНЕСКО в настоящее время входят 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.

В 1966 году был зафиксирован самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.

Неофициальные праздники - Всемирный день рукоделия, День нанизывания бисера и Международный день борьбы с анорексией.

Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Владимира и Николая.

17 ноября

В воскресенье - Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне, но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Его похороны 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

В честь этих событий и был учрежден Международный день студентов, а в послевоенные годы его празднование было подтверждено на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в 1946 году, и с этого времени он отмечается ежегодно.

В октябре 2005 года своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Он призван привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: в мире в результате ДТП ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают травмы. Большая часть из погибших и пострадавших - молодежь.

Еще 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей, учрежденный в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми (EFCNI). Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, другими словами, в среднем это каждый 10-й ребенок из рождающихся. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире. Причем, в последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока.

17 ноября в Украине - День работников сельского хозяйства. Он был учрежден указом президента от 1993 года. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1800 году Конгресс США впервые собрался в Вашингтоне.

В 1869 году в этот день состоялось официальное открытие Суэцкого канала для судоходства. Он соединяет Средиземное и Красное моря. Первой по каналу прошла яхта «Эгль», на борту которой находились французская императрица Евгения, супруга Наполеона III, и главный строитель канала - французский инженер виконт Фердинанд Мари де Лессепс. На первых этапах строительных работ земляные работы проводились с использованием принудительного труда бедных слоев населения Египта. С технической точки зрения строительство, которое велось 11 лет, не было слишком сложным: это был просто ров длиной 163 км, безо всяких шлюзов. Тем не менее, проект буквально разорил Египет, и в 1876 году страна была объявлена банкротом. Это повлекло за собой установление над ней финансового контроля держав-кредиторов – Франции и Англии. Канал оказал немедленное и неоценимое значение для мировой торговли. Шестью месяцами ранее была введена в действие первая Трансконтинентальная железная дорога, и весь мир можно было теперь обогнуть в рекордные сроки. Канал позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. До открытия канала, транспортировка осуществлялась путем разгрузки кораблей и сухопутной перевозки между Средиземным и Красным морями. Канал сыграл также важную роль в экспансии и дальнейшей колонизации Африки. На сегодняшний день Суэцкий канал является главным бюджетообразующим проектом Египта. По словам специалистов, канал дает стране даже больше средств, чем добыча нефти, и намного больше, чем развитая инфраструктура туризма.

В 1970 году после мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции «Луна-17» в путешествие по спутнику Земли отправился «Луноход-1».

В 1996 году австралиец Крэг Макгарри за 38 минут 38 секунд провез перед собой коляску с собственным сыном по 10-километровой трассе.

Неофициальный праздник - День знакомства с новым чаем.

Именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи и Евгении.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная