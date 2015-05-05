Ил-76 для эвакуации граждан Украины приземлился в Непале

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел (МИД) в "Tвиттере". "Самолет Минобороны Украины Ил-76 прибыл в столицу Непала город Катманду для эвакуации граждан Украины", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным МИД, количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В список лиц, которые желают эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.

30 апреля для эвакуации украинцев вылетел Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали с Украины. Сегодня, 5 мая, украинскому самолету дали разрешение на посадку в Катманду.