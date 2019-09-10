Харьковский горсовет обжалует решение суда о проспект Жукова - Кернес

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня объявления.

Городской голова Геннадий Кернес прокомментировал решение Харьковского окружного административного суда, который признал противоправным решение горсовета о возвращении названия Жукова проспекту Григоренко.

Об этом говорится в сообщении Геннадия Кернеса в официальном Telegram.

«Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возврате проспекта имени Жукова.

Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя именно в рамках так называемого «Закона о декоммунизации», так как Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма», — говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, сегодня стало известно, что 5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил исковые требования ряда граждан и организаций, признал противоправным и отменил решение горсовета о возврате предварительного названия (пр. Жукова) проспекта Григоренко.

Суд отметил, что проект спорного решения не был обнародован в установленном законодательством порядке, в чем усматривается нарушение процедуры.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня объявления.