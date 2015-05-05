Врачи в Непале не разрешают транспортировать травмированного украинца - МИД

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, сейчас травмированный украинец остается в больнице Катманду.

Читайте такжеПочти тысяча европейцев пропали без вести в Непале

Как сообщал УНИАН, в Непале нашли пострадавшего во время землетрясения украинца с переломом ноги. Травмированного из альпинистского лагеря на Эвересте на вертолете доставили в Катманду и разместили в местной больнице.

По состоянию на 15:00 в списках на возвращение в Украину – 75 граждан Украины, 11 иностранцев – граждане Грузии, Франции, Польши и России.

По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В список лиц, которые желают эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.

30 апреля для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали с Украины.

Напомним, что вылет самолета из Непала запланирован в 15 часов по местному времени.