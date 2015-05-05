В Непале нашли пострадавшего во время землетрясения украинца с переломом ноги

По состоянию на 11.00 в списках на возвращение в Украину из Непала находятся 74 гражданина Украины и более 10 иностранцев.

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, от оперативной группы Департамента консульской службы МИД Украины, работающей в Катманду, получена информация о пострадавшем в результате землетрясения гражданине Украины, который получил перелом ноги.

Пострадавшего из альпинистского лагеря на Эвересте на вертолете доставили в Катманду и разместили в местной больнице. После необходимого медицинского обследования будет определено время и пути его возвращения в Украину.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным, число жертв землетрясения в Непале составляет более 7 тыс. человек, пострадавших – более 14,3 тыс.

По данным МИД, общее число граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В список лиц, желающих эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.

30 апреля для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали из Украины.

По сообщению Hromadske.tv сегодня, 5 мая, украинскому самолету дали разрешение на посадку в Катманду.