Самолет для эвакуации украинцев Ил-76 планирует приземлиться в Катманду в 17.30 - МИД

Об этом сообщила УНИАН заместитель директора Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Елена Ващенко.

«Мы получили разрешение на посадку самолета в аэропорту Катманду на 20.15 по местному времени. По Киеву это будет 17.30», - сказала Ващенко.

По ее словам, после того как самолет будет загружен, он вылетит в Украину.

Как сообщал УНИАН, количество жертв землетрясения в Непале составляет более 7 тыс. человек, пострадавших – более 14,3 тыс.

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По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В список лиц, которые желают эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.

30 апреля для эвакуации украинцев вылетел Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали из Украины.

Сегодня, 5 мая, украинскому самолету дали разрешение на посадку в Катманду.