"Прямой" в эфире показал "захват" телеканала - сеть в гневе из-за неудачной шутки (видео)

Во время телемарафона "Атака на свободу слова" под звуки выстрелов в студию забежали трое мужчин, одетых в камуфляж.

На телеканале "Прямой" во время эфира произошел постановочный захват канала вооруженными людьми в масках.

Во время марафона "Атака на свободу слова" в студию ворвались неизвестные в камуфляже, масках и с оружием. Как оказалось, "захват" телеканала - постановка. Это не на шутку напугало присутствующих в студии людей, они начали прятаться, некоторые были очень испуганы.

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Сразу после того, как "силовики" ворвались в студию, ведущий Вересень упал на пол. После этого к нему подбежали люди в камуфляже со словами: "Николай, жив? Вставай! Станьте с Орловской рядом быстро!" и сделали селфи с ведущими.

Затем люди в камуфляже поблагодарили и пожелали всем хорошего вечера.

Сам Вересень сказал, что этим перфомансом хотели "довести до абсурда происходящее" (обыски у владельца "Прямого", - Ред.).

В сети пользователи юмор сценаристов "Прямого" не оценили. Многие отмечали, что такой розыгрыш был не особенно приятен гостям программы.

"Шутки тупорылые! Там же сидят старики", "У вас совсем крыша поехала!", "Это перебор", "С такими вещами не шутят", - написали пользователи в комментариях под видео в YouTube.

Утром 8 ноября телеканал "Прямой" извинился, прежде всего, перед своими зрителями, за неудачную шутку, когда во время телетрансляции в студию ворвались люди в масках.

"Фрагмент нашего вчерашнего вечернего ток-шоу вызвал бурную реакцию. Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" происходят почти ежедневно. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации", - говорится в обращении ведущих и журналистов "Прямого".

Как сообщал УНИАН, 7 ноября сотрудники Госбюро расследований провели обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.