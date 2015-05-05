В зоне боевых действий нет добровольческих подразделений - штаб АТО
02:28, 05 мая 2015Война
6561 0
Пресс-центр АТО опроверг информацию о нахождении добровольческих формирований в Донецкой и Луганской областях и их участия в операции.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Пресс-центра АТО.
"В последнее время в некоторых СМИ появились сведения о якобы участии представителей добровольческих подразделений в проведении АТО. Пресс-центр штаба АТО официально заявляет, что в районе Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей подразделения добровольческих формирований отсутствуют. Задача участия в проведении АТО выполняют исключительно подразделения Вооруженных Сил Украины, военных формирований и правоохранительных органов государства, других субъектов борьбы с терроризмом", говорится в сообщении.
Читайте такжеРаненный в Песках боец батальона "ОУН" умер в больнице
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter