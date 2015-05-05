В зоне боевых действий нет добровольческих подразделений - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении Пресс-центра АТО.

"В последнее время в некоторых СМИ появились сведения о якобы участии представителей добровольческих подразделений в проведении АТО. Пресс-центр штаба АТО официально заявляет, что в районе Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей подразделения добровольческих формирований отсутствуют. Задача участия в проведении АТО выполняют исключительно подразделения Вооруженных Сил Украины, военных формирований и правоохранительных органов государства, других субъектов борьбы с терроризмом", говорится в сообщении.

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