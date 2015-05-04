Минобороны: подготовка Ил-76 для эвакуации украинцев завершена

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается в сообщении, в настоящее время, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации после проведения замены одного из элементов двигателя (насос-регулятор), который был доставлен с помощью дипломатической почты, силами технического персонала самолета осуществлена ​​проверка параметров работы двигателя для выполнения дальнейших полетов.

Читайте такжеУкраинцев из Непала заберет чартерный самолетСистемы самолета полностью исправны. Самолет готов к выполнению поставленных задач по эвакуации украинских граждан на Родину. Экипаж ожидает дипломатического разрешения на выполнение полета и посадки в Катманду.

Согласно определенных задач самолет осуществит перелет из Катманду в Дели с последующим вылетом в Украину, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. По последним данным, число жертв землетрясения составляет более 7 тыс. Человек, пострадавших - более 14,3 тыс.

По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале,составляет 210 человек. В список лиц, желающих эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.

30 апреля для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где также выяснилось, что самолет нуждается в ремонте. Детали для ремонта передавали из Украины.