В Мелитополе обрушилась стена двухэтажного жилого дома (фото)

В Мелитополе Запорожской области обрушилась стена жилого дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось сегодня, 4 мая, в 00:26.

«В службу спасения «101» поступило сообщение от жильцов дома по ул. Фрунзе. Люди сообщили спасателям, что обрушились стена и лестница в двухэтажном жилом доме. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, произошел обвал несущей стены в соседнем одноэтажном здании по ул. Луначарского размером 3 на 8 м. В доме на тот момент находилась 46-летняя женщина и ее 9-летний внук. Они не пострадали», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Тюмени обрушилась часть пятиэтажного жилого дома (фото)

По данным ГСЧС, в результате обвала этой стены были разрушены два кирпичных гаража, еще один поврежден. Также частично разрушена пристройка к дому по ул. Фрунзе, и полностью разрушены деревянные лестницы, ведущие на второй этаж, где проживает семья с тремя детьми. Они эвакуированы и находятся у родственников.

Также, добавили в пресс-службе, разрушенная стена заблокировала выход из одной из квартир, которую арендуют переселенцы из зоны АТО. «Деблокировать вход пока не удалось, но люди могут выйти через окно. Однако от эвакуации они отказались, поскольку угрозы дальнейшего разрушения зданий и их жизни нет», - говорится в сообщении.