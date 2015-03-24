В Тюмени обрушилась часть пятиэтажного жилого дома (фото)

20:42, 24 марта 2015
Мир
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Площадь обрушения оценивается в 24 квадратных метра, при этом разрушенными оказались квартиры на всех этажах.

@vershinin_max

В Тюмени обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщает Lenta.ru со ссылкой на МЧС.

«К проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ привлечена группировка сил и средств общей численностью свыше ста десяти человек и более тридцати единиц техники, в том числе кинологические расчеты», — заявили в ведомстве.

Для жителей, выведенных из оставшейся части здания, подогнаны автобусы муниципального автотранспортного предприятия и выделены места в гостинице.

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Угловой подъезд кирпичного здания на улице Харьковской обвалился в 20:30 по местному времени (18:30 мск). По словам вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева, прибывшего на место ЧП, разрушение не было моментальным, и многие люди успели выбежать из своих квартир. Площадь обрушения оценивается в 24 квадратных метра, при этом разрушенными оказались квартиры на всех этажах.

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