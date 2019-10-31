Обыск в офисе экс-соратника Черновецкого продолжается: следователи СБУ сломали еще одни двери (фото)

Из помещения ощущается запах горелой бумаги и заметна небольшая задымленность. Туда зашли следователи с понятыми.

В офисе экс-сопредседателя фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого, где СБУ проводит обыск, сломали вторые двери на лестничной клетке.

Как передает корреспондент УНИАН, только что следователем СБУ удалось зайти в еще одно офисное помещение Комарницкого на седьмом этаже дома в Музейном переулке, 2-Б в Киеве.

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Несколько раз сотрудники СБУ пытались открыть дверь этого помещения, однако адвокаты уверяли, что вот-вот придет владелец помещения.

Владелец на тот момент не появился, и когда начали взламывать дверь, изнутри их кто-то открыл.

После этого в помещение зашли следователи и понятые. Сейчас оттуда чувствуется сильный запах горелой бумаги и заметна небольшая задымленность. Вероятно, что на месте обыска уничтожали какие-то документы.

Позже пришел владелец одного из офисных помещений, где происходит обыск. Сейчас его пустили внутрь общаться со следователями.

Справка УНИАН. 30 октября народный депутат VIII созыва (внефракционный) Юрий Левченко на своей странице в Facebook сделал сообщение, в котором утверждает, что нынешний столичный голова Виталий Кличко договорился с Офисом президента о назначении новых "смотрящих", чтобы остаться на должности председателя Киевской горгосадминистрации.

Левченко заявил, что новыми "смотрящими" по Киеву стали ресторатор и народный депутат IX созыва от "Слуги народа" Николай Тищенко и "решала" из команды экс-мэра столицы Леонида Черновецкого Комарницкий.

По словам Левченко, "есть информация", что Комарницкий уже ходит по разным коммунальным предприятиям Киева и требует "какую-то дань".

*** Комарницкий известен тем, что в свое время был сопредседателем фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете, членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

В отношении Комарницкого было возбуждено уголовное дело. 8 апреля 2011 года в помещении мэрии Киева он был задержан СБУ, а в декабре 2012 года приговорен Шевченковским районным судом Киева к двум годам лишения свободы условно.

Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 года в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве избил адвоката Гранцева, отобрав у него чемодан с 20 тыс. долларов и решение Золочевского районного суда Харьковской области, которым был наложен арест на недвижимое имущество АОЗТ "Книга". По версии следствия, Комарницкий был в конфликте с клиентом Гранцева по поводу приватизации имущества указанного предприятия, а решение суда препятствовало реализации планов Комарницкого по регистрации права собственности на имущество предприятия.