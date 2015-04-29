Милиция эвакуировала самоселов из зоны отчуждения
03:01, 29 апреля 2015Общество
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Работники милиции помогают людям, которые проживают в зоне отчуждения, спасаться от пожара. Их эвакуировали в безопасные места
Милиция эвакуировала самоселов из зоны отчуждения / kmu.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"В результате возгораний пострадали отселенные села Лубянка, Рудня Ильницкая, Ильинцы и другие. В некоторых селах, в частности, в Лубянке и Ильинцах, проживали самоселы. Работники милиции Отдела зоны ЧАЭС эвакуировали людей в безопасное от пожара место. Также спасены и вывезены их скот и имущество", - говорится в сообщении.
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