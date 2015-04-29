Милиция эвакуировала самоселов из зоны отчуждения

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В результате возгораний пострадали отселенные села Лубянка, Рудня Ильницкая, Ильинцы и другие. В некоторых селах, в частности, в Лубянке и Ильинцах, проживали самоселы. Работники милиции Отдела зоны ЧАЭС эвакуировали людей в безопасное от пожара место. Также спасены и вывезены их скот и имущество", - говорится в сообщении.

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