Смог в Киеве: что происходит с воздухом в столице и стоит ли бить тревогу (видео)

Основными причинами называют погодные условия и сжигание сухой травы и опавших листьев жителями близлежащих к столице районов.

Октябрь принес в Киев не только бабье лето, а осенний смог. Уже несколько дней в столице фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха.

Жители столицы выкладывают в соцсети видео и фото затянутого туманом города.

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По данным сайта Windy, над Украиной сейчас самая высокая концентрация угарного газа (СО) в мире. Основными причинами называют погодные условия и сжигание сухой травы и опавших листьев. Ухудшает ситуацию и то, что сегодня над центральной Украиной туманная погода, поэтому опавшие листья и остатки растений плохо горят и, как следствие, выделяется много дыма.

В КГГА отмечают - над Киевом не задымленность, а так называемая "температурная инверсия". Днем воздух прогревается, ночью он холодный, и при условии 100% влажности имеем туман. Также жители частных секторов жгут листья и мусор, что тоже влияет на состояние воздуха.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук со ссылкой на официальные данные, заявил, что в Киеве в воздухе сегодня, 21 октября, не наблюдается ничего аномального.

В случаях задымленности советуют не выходить на улицу и держать окна закрытыми. С первыми морозами ситуация должна улучшится.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, существенное похолодание ожидается с 28 октября.