"Температурная инверсия": в КГГА объяснили "задымленность" воздуха в Киеве

Увеличение концентрации вредных веществ в воздухе фиксируется в местах с большим скоплением транспорта.

В воздухе над Киевом завис обычный туман, а количество вредных веществ в воздухе превышена только возле загруженных автомобильных путей.

Об этом во время брифинга 21 октября заявил начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко, сообщает ТСН.

По его словам, в небе над Киевом не задымленность, а так называемая "температурная инверсия".

"Когда днем у нас воздух прогревается, ночью прохладный воздух. При условии того, что 100% влажность, по информации Гидромета на 9 утра была, то это – обычный туман. Но за счет того, что нет достаточного количества сквозняков, чтобы его сдувало, то мы видим эти зависшие вещества просто невооруженным глазом", - подчеркнул Савченко.

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Он добавил, что вокруг города жители частного сектора жгли листья и мусор, что также могло повлиять на запах в воздухе и задымленность.

"В городе Киеве по информации центральной геофизической обсерватории на 18 октября по точкам наблюдения превышений не было кроме проспекта Победы, там было при предельно допустимой концентрации 3 мг на метр кубический превышение на 0,5, то есть 3,5%", - пояснил чиновник.

Савченко добавил, что такая ситуация вполне нормальная для этого времени года.

В свою очередь начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук добавил, что увеличение вредных веществ в воздухе фиксируется в местах с большим скоплением транспортом.

"Например это Бесарабка, проспект Победы и другие места с большим скоплением транспорта", - добавил он.

Также, по словам Ткачука, загрязняет воздух массовое сжигание листьев: "Есть превышение ПДК (предельно допустимая концентрация вредных веществ - Ред.) в десятки раз. Если мы меряем возле источника, мы имеем превышение ПДК. Это как возле выхлопной трубы машины мерять", - пояснил чиновник.

Как сообщалось ранее, в течение последних дней в социальных сетях пользователи жалуются на качество воздуха в Киеве. По приложению SaveEcoBot индекс качества воздуха в Киеве приближался к отрицательным отметкам. Другой ресурс AirVisual показал общий индекс загрязнения в столице более 160 единиц при норме от 0 до 50. При таких показателях советуют закрывать окна, а на улицу выходить в защитных масках. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что, по официальным данным, никакой аномалии в воздухе не зафиксировано.