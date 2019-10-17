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РПЦ порвет связи с Греческой церковью из-за признания ею ПЦУ

16:58, 17 октября 2019
Общество
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РПЦ во главе с патриархом Кириллом отреагировала на признание Греческой церковью ПЦУ / politeka.net

Русская православная церковь разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви, которые признают Православную церковь Украины.

Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда по итогам синода, который состоялся сегодня, 17 октября, сообщает ТАСС.

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По его словам, церковь также не благословляет посещение паломниками монастырей и других святых мест, находящихся под управлением тех, кто признает ПЦУ.

Кроме того, РПЦ уполномочила патриарха Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля ЕПЦ архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.

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Теги: #РПЦ#церковь#ПЦУ