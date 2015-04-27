Из Непала эвакуировали первых украинцев, аэропорт столицы страны закрыт

Об этом сообщается в Twitter МИД Украины.

.@YPerebyinis: робота з організ літака для евакуац триває. Наразі а/п Катманду закрито д/прийому літаків.Польськ літак до Делі евак 4 гр Укр — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2015

«Работа по организации самолета для эвакуации продолжается. Сейчас аэропорт Катманду закрыт для приема самолетов. Польский самолет до Дели эвакуировал четверых граждан Украины», - говорится в сообщении.

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Как известно, в результате землетрясения в Непале магнитудой 7,9 погибли более 3 тыс. 700 человек, еще свыше 6,5 тыс. человек пострадали. По данным МИД, в Непале находятся 155 граждан Украины.