Из Непала эвакуировали первых украинцев, аэропорт столицы страны закрыт

16:42, 27 апреля 2015
Общество
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Министерство иностранных дел сообщает о том, что из Непала, где в субботу произошло мощнейшее землетрясение, эвакуировали первых четырех граждан Украины.

REUTERS

Об этом сообщается в Twitter МИД Украины.

«Работа по организации самолета для эвакуации продолжается. Сейчас аэропорт Катманду закрыт для приема самолетов. Польский самолет до Дели эвакуировал четверых граждан Украины», - говорится в сообщении.

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Как известно, в результате землетрясения в Непале магнитудой 7,9 погибли более 3 тыс. 700 человек, еще свыше 6,5 тыс. человек пострадали. По данным МИД, в Непале находятся 155 граждан Украины.

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