Стали известны даты регистрации и прохождения пробного ВНО-2020

Желающие пройти тестирование смогут зарегистрироваться на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Пробное внешнее независимое оценивание пройдет 21 и 28 марта 2020 года. При этом регистрация продлится с 3 по 24 января.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

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С помощью пробного ВНО можно будет ознакомиться с процедурной проведения тестирования, а также структурой и содержанием тестовой тетради.

Желающие пройти тестирование смогут зарегистрироваться на сайтах региональных центров оценивания качества образования в период с 3 по 28 января.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта. По истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) тестирование пройдет 28 марта.

"В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету", – отметили в УЦОКО.

Результаты пробного теста для участников, которые введут свои ответы на специальном сервисе, появятся 27 марта по украинскому языку и литературе, а 3 апреля - по всем остальным предметам.

Как сообщал УНИАН ранее, Министерство образования и науки Украины анонсировало изменения для условий приема студентов в высшие учебные заведения.