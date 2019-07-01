В Минобразования рассказали об особенностях нынешней вступительной кампании

В Украине вступительная кампания в учреждения высшего образования началась с 1 июля.

Вступительная кампания 2019 года не предусматривает существенных изменений в процессе зачисления, если сравнить с предыдущим годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции в Киеве.

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«Вообще вступительная кампания в этом году имеет ряд новаций по сравнению с прошлым годом, но существенных изменений в процессе зачисления не предполагается», - отметила она.

Так, например, по словам министра, в этом году для поступления в вузы принимаются также сертификаты ЗНО 2017, 2018, 2019 лет, кроме сертификата ВНО по иностранному языку за 2017 год, творческие конкурсы этого года разведены во времени, и абитуриенты смогут попробовать свои силы при поступлении в несколько учебных заведений.

По ее словам, 1 июля - старт регистрации электронных кабинетов, 10 июля - старт приема заявлений и документов, с 1 по 10 июля - проведение творческих конкурсов.

«16 июля в 18:00 официально завершится подача заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов. И лишь 22 июля в 18:00 заканчивается подача заявлений тех, кто поступает только по сертификатам ВНО», - сказала она.

Министр добавила, что 26 июля обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, а до 31 июля абитуриенты должны принести оригиналы документов в выбранные вузы. «И до 1 августа 12 часов будет продолжаться зачисление на бюджет, и тогда уже увидим список всех зачисленных на бюджет. Зачисление на контракт и соответственно создание электронных кабинетов абитуриента будет доступно вплоть до конца сентября», - отметила Гриневич.

Как сообщал УНИАН, в Украине с сегодняшнего дня, 1 июля, начинается вступительная кампания в вузы. А именно - старт регистрации электронных кабинетов.