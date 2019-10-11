В Сумах за счет городского бюджета обеспечили жильем 59 воинов АТО/ООС

По инициативе Сумского городского головы Александра Лысенко воинам АТО/ООС одноразовую целевую материальную помощь для приобретения жилья выплачивают второй год подряд: в городской казне на эти нужды ежегодно закладывают по 21 млн грн.

В Сумах за счет городского бюджета уже обеспечили жильем 59 местных воинов антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, по инициативе Сумского городского головы Александра Лысенко воинам АТО/ООС выплачивают одноразовую целевую материальную помощь для приобретения жилья второй год подряд.

Согласно сообщению, в городском бюджете на эти нужды закладывают на год по 21-му миллиону гривень, а средства распределяют поровну между 60-ю военнослужащими. Получателей помощи среди заявителей на основании определенных критериев определяет Совет участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников АТО/ООС при городском голове.

За средства, которые были перечислены в прошлом году 60-ти лицам, в настоящее время жилье приобрели 59 из них.

«Они купили 50 квартир и три жилых дома в Сумах, а также шесть квартир (по пять квартир и один дом) за пределами областного центра: две квартиры в с. Сад, по одной – в с. Старое село и с. Бездрик, один дом в с. Ополонское (все в Сумском районе), а также квартиру в г. Житомир», – отметили в пресс-службе мэрии.

Читайте такжеВетеран АТО объяснил, почему не стоит отказываться от призыва срочников в условиях войны

Еще один участник АТО сейчас определяется с помещением. Поскольку полученные деньги должны быть использованы в течение года с даты их перечисления, он имеет на это еще время до 12 декабря.

«К сожалению, не все в наше время из-за нехватки средств могут позволить себе купить собственное жилье и жить в комфортных условиях. Когда же этого не могут сделать те, кто защищал Украину от врага и вернулся к мирной жизни, это совсем неправильно. Мы их должны поддержать, помочь материально, чтобы наши защитники жили достойно. Это наш долг, и мы добросовестно его выполняем», – отмечает Александр Лысенко.

По его словам, в текущем году, как и в прошлом году, для приобретения жилья 60-ти участниками АТО/ООС также предусмотрели 21 млн. грн. В настоящее время средства перечислили 17-ти лицам, семь из которых уже получили разрешения на приобретение квартир.

«Несмотря на то, что данную инициативу запланировали реализовывать в Сумах на протяжении пяти лет, при необходимости этот срок может быть продлен», – подчеркнул Александр Лысенко.