Не 23 февраля: Вятрович призвал остановить «шкарпетизацию» Дня защитника Украины

День защитника Украины отмечается 14 октября.

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что День защитника Украины это не повод поздравлять только мужчин за сам факт их принадлежности к мужскому полу.

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У себя в Facebook он написал, что 14 октября - не повод дарить мужчинам носки, парфюмерию и средства для бритья.

«Остановите шкарпетизацию Дня защитников. 14 октября — день, когда поздравляют защитников Украины, прошлого и настоящего, мужчин и женщин», — отметил Вятрович.

День защитника Украины отмечается 14 октября. 23 февраля раньше отмечался День защитника Отечества. Согласно данным из открытых источников, сейчас отмечается в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Этот день был установлен в СССР в 1922 году под другим названием.