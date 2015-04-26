В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании эвакуировали 500 человек

В Харькове из-за сообщения о заминировании Дворца культуры эвакуировали около 500 человек, однако информация о наличии бомбы не подтвердилась.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Правоохранители обследовали около 2 тыс. кв. м. территории, отмечается в сообщении.

«Эксперты-взрывотехники завершили обследование заведения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено», - подчеркнули в главке.

Читайте такжеВ киевском метро взрывчатки не нашли – работу станций возобновилиИнформация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, информация о якобы минировании Дворца культуры в Московском районе Харькова поступила дежурному сегодня, 25 апреля, около 14:15. Местные СМИ сообщали, что речь идет о культурном заведении Харьковского электромеханического завода.